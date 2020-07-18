لبنان في قائمة أكثر الدول العربية إمتلاكاً للذهب بحسب بيان مجلس الذهب العالمي

أصدر مجلس الذهب العالمي بيانه عن قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للذهب، والمفاجأة أن لبنان جاء في قائمة أكثر 20 دولة عربية حيازة للذهب ضمن احتياطاته الأجنبية، بامتلاكه 286.8 طناً من المعدن النفيس، في حين تمتلك المملكة السعودية 323.1 طناً من الذهب، اما ليبيا فحصدت المرتبة 33 عالمياً بامتلاكها 116.6 طناً من الذهب، في حين حلّت مصر في المرتبة 40 بامتلاكها 79.5 طناً من الذهب، وحلّت سوريا في المرتبة 60 بامتلاكها 25.8 طناً من الذهب.

وقد اظهر بيان المجلس ان الولايات المحتدة الأميركية لا زالت متصدرة قائمة البلدان الأكثر امتلاكاً لاحتياط الذهب، وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيها، وقد شكلت نسبة حيازة الذهب لدى المصرف المركزي الأميركي 78% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية، اما روسيا فمستمرة في نمو حيازة الذهب لدى مصرفها المركزي، حيث قفز احتياطها إلى ما يزيد عن 1300 طناً خلال عشر سنوات.

وفي الآتي ترتيب الدول العشر الأكثر امتلاكاً للذهب بين احتياطاتها الأجنبية:

1- أميركا 8133 طناً

2- ألمانيا 3363 طناً

3- صندوق النقد 2814 طناً

4- إيطاليا 2451 طناً

5- فرنسا 2436 طناً

6- روسيا 2299 طناً

7- الصين 1948 طناً

8- سويسرا 1040 طناً

9- اليابان 765 طناً

10- الهند 654 طناً