لبنان ليس أولوية إقليميّة.. "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"!

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أنّه “من المبكر البناء على اتفاق بكين الذي رعى المصالحة بين الرياض وطهران، وطبيعي أن تنسحب مفاعيله على كافة دول المنطقة بمقادير العلاقات التي تجمع بينهما. لذلك بديهي الانتظار إلى ما بعد الشهرين، الفرصة المعطاة للاتفاق نفسه وبلورته، بما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين طرفيه وسبل ترجمته. كما فهمنا أنّ لبنان لم يكن أولوية على برنامج المحادثات بين المجتمعين الذين ركزوا على طي صفحة الخلافات في اليمن ومن ثم في سوريا”.

وتابع لـ “المركزية”: “خلاصة الحراك الخارجي المعني بحل الأزمة اللبنانية كانت تنتهي إلى مقولة ساعدوا أنفسكم لنساعدكم، وإلى التأكيد على أن انتخاب رئيس الجمهورية هو شأن لبناني وهذا صحيح، والأفضل في رأيي، كوننا أدرى بمشاكلنا. لذا ضروري أن نقدم على انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت ممكن وفق المواصفات المعروفة: سياديًا إنقاذيًا وإصلاحيًا وقادرًا على إعادة جمع اللبنانين والالتفاف حوله”.

ويختم مؤكدًا أن “صيغة الطائف لا تزال صالحة كدستور للبلاد شرط أن يتم تطبيق الاتفاق كاملًا، خصوصًا لجهة اعتماد اللامركزية وإلغاء الطائفية السياسية والانتقال إلى الدولة المدنية”.