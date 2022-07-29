لبنان متفائل إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الجمعة، إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.

وقال بو حبيب، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة على تويتر “لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم”.

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي الذي يتوسط في النزاع آموس هوكستين سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن هوكستين التقى بالمفاوضين الإسرائيليين في يونيو حزيران وأطلعهم على نتائج زيارته للبنان في وقت سابق من ذلك الشهر، ويهدد النزاع بتفاقم التوتر بين الدولتين.

وقال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران هذا الشهر إنه لن يتمكن “أحد” من العمل في حقول النفط والغاز البحرية إذا مُنع لبنان من “حقوقه” في الاستخراج من مناطق قبالة سواحله.