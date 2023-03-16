لبنان نجا من "أمطار طوفانيّة".. وسلسلة منخفضات جويّة بانتظارنا!

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ، أن لبنان وسوريا تأثرا بمنطقة ضغط منخفض وصلت قيمه إلى 1002 hpa الأمر الذي ساهم بانحراف منخفض جوي نحو لبنان وبدأ تأثيره يوم الثلاثاء، وبسبب انهيار الضغط بين تركيا وأرمينيا إلى 999 hpa انحرف قسم كبير من هذا المنخفض نحو شمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا، ما تسبب بفيضانات وسيول مدمرة أغرقت محافظات تركية عدة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر جنّب لبنان الأمطار الطوفانيّة التي انحرفت نحو تركيا وتسببت بكوارث.

وأشار خنيصر إلى أنّ فعالية باقي المنخفض اشتدت فوق لبنان بنسبة 40% فتساقطت أمطار غزيرة فوق المناطق اللبنانية، ترافقت مع حبات البرد والثلوج فوق الـ 2300 متر، واستمرت حتى فجر اليوم الخميس.

ويضيف خنيصر: “سوف يمر لبنان باستراحة جوية حتى بعد ظهر يوم الجمعة ليعود الضغط الجوي وينخفض نحو الـ 1300 hpa فتنحرف الكتل الرطبة من جنوب اليونان وتركيا وتشكل منخفضًا جويًا عالي الفعالية فيضرب لبنان وسوريا وفلسطين والأردن لـ 4 أيام تقريبًا”، على أن يشهد لبنان في نهاية الأسبوع أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية وانخفاضًا بالحرارة بمعدل 6 درجات مئوية.

ويُنتظر أن يكون هذا المنخفض غزير الأمطار مع انفراجات تصل إلى 40% وتتساقط الثلوج فوق الـ 2100 متر .

وأكد خنيصر أن القسم الثاني من آذار سوف يحمل سلسلة من المنخفضات الجوية تحمل معها الخيرات.