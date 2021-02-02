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لبنان نحو الفتح التدريجي بعد 8 شباط

منذ 5 ساعات
وزارة الداخلية تتجه لاعلان حظر التجول

الإقفال العام في لبنان

Mtv
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ “اللجنة الوزاريّة المختصّة بمتابعة أزمة كورونا تتّجه نحو الفتح التدريجي للبلد بعد ٨ شباط، وهو المخرج الأفضل”، مضيفاً: “صحيح أنّ عدد الإصابات انخفض خلال اليومين الأخيرين إلاّ أنّ الفحوصات الإيجابيّة ما زالت نسبتها ٢٢٪، ما يؤدّي الى بقاء نسبة الوفيات عالية”.

ولفت إلى أنّ “المؤشرات الوبائيّة تدعو إلى المزيد من الإقفال، إلاّ أنّ المؤشّرات الإقتصاديّة والأمنيّة تحتّم الفتح المدروس للبلد”، مفيداً بوجود خشية كبيرة من العودة إلى تفاقم أرقام كورونا نتيجة الإختلاط الذي سيحصل في عيد العشاق.

وأكّد البزري أنّ “فتح المدارس سيتأخّر وهو غير وارد حالياً”، جازماً أنّ “القرار النهائي سيُتّخَذ يوم الجمعة من قبل اللجنة الوزارية”.

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