لبنان ودول عربية تتحرى هلال رمضان بعد غروب اليوم

تستطلع دور الإفتاء في عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء الأربعاء، هلال شهر رمضان، بينما أعلن البعض تحري الهلال الخميس.

وأكدت كل من مصر والبحرين ولبنان تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب اليوم الموافق 29 شعبان لسنة 1441 هجريا.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت دار الإفتاء المصرية إنها ستستطلع هلال شهر رمضان يوم الأربعاء.

وفي البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل.

بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا عن تحري رؤية هلال الشهر غدا (الخميس) بعد صلاة المغرب.

كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولدّت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.