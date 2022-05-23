لبنان يتسلّم 50 باصا فرنسيا.. حمية: نعدّ إطارا قانونيا جديدا للنقل

تسّلم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الإثنين، هبة الباصات التي تأتي في إطار المساعدات الفرنسية المقدمة الى لبنان.

ورست باخرة Aknoul التابعة لأسطول النقل البحري لمجموعة CMA – CGM في مرفأ بيروت حاملةً 50 باصا.

وفي تصريح له من مرفأ بيروت، قال حمية: “سنبدأ باعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المُسهّل”.

وأشار حمية إلى أنّ لبنان ليس عاجزاً ولا فقيراً ولا مُفلساً بل يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادّة بسبب السياسات المالية التي استمرت لمدة 30 عاماً.

وتابع: “ايرادات مرفأ ومطار بيروت ارتفعت، وهدفنا زيادة ايرادات الدولة من دون المساس بجيوب المواطنين، ولدينا هواجس عديدة أولها أموال المودعين”.

وختم: “ندعو كل دول العالم لمساعدة لبنان دون أي قيد أو شرط كما فعلت فرنسا، ونشكر الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المساعدة والتعاون”.

ويفترض أن توضع هذه الباصات بتصرّف اللبنانيين في خلال شهر تعزيزا للنقل العام.

يمكنكم مشاهدة التغطية كاملة من مرفأ بيروت على الرابط أدناه