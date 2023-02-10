لبنان يتقلّب بين "زنّار رعب" من زلزال وشيك وموجة "لاهبة" للدولار

موجةُ ذعرٍ اهتزّتْ معها أعصابُهم خشية زلزالٍ «افتراضي» ضُربت له مواعيد «بالساعة».

وموجةُ بردٍ قطبي ارتجفتْ معها عظامهم على حرارةِ بين 4 درجات و – 14.

وموجةٌ «لاهبة» جديدة للدولار الأسود ارتعدت معها خشيتهم من آتٍ أعظمٍ على مقياس 65500 ليرة.

هكذا بدا لبنان أمس يتقلّب بين قلقيْن: أولهما خوفٌ استوطنَ أهلَه منذ الكارثة المزلزلة في تركيا وسورية، و«أشعلتْه» هزّةٌ وقعتْ (مساء الاربعاء) على أحد الفوالق التي تقيم فوقها «بلاد الأرز» جنوب الهرمل (بقوة 4.2 درجة) وأجّجتْه إشاعاتٌ تحوّلت زنّارَ رعبٍ لفّ البلاد وناسَها. والثاني واقع مالي – نقدي مخيف زاد من وطأته مضيُّ الدولار في هزِّ آخِر الطبقات الفاصلة عن القعْر المميت، من دون أن تبرّد قلوبَ اللبنانيين المَشاهدُ الساحرة لـ «الجنرال الأبيض» الذي كسا مرتفعاتٍ تكلّلتْ بالثلج ولكن «حزامَ الجليد» الذي رافَقَه أحيا الخشيةَ الدائمة على مَن وَضَعَهم الانهيارُ المالي في مرمى الموت البطيء من الجوع و… البرد.

وعلى وقع استمرار خفوت صوتِ العناوين السياسية الداخلية لمصلحة طغيانِ بداياتِ «الشَبْك» الرسمي مع النظام السوري من بوابة الدعم الإغاثي والانساني، وما قد يستدرجه من إحياءِ خط الاشتباك السياسي الداخلي حول هذا الملف، بقي اللبنانيون أمس مشدودي العيون إلى نكبةِ سورية وتركيا وعمليات الإنقاذِ المستمرة، ومشدودي الأعصاب بعد ليلةٍ «لا تُنسى» من ضخّ اشاعاتٍ عن زلزال «يطرق الباب» استدعتْ خروجَ البعض من منازلهم إلى عراء آمن وتحضير البعض الآخر «حقائب الهروب» عند أول اهتزازٍ أرضي.

ولم تنجح التطميناتُ الرسمية في «تنويم الكابوس» من حَدَث مزلزل قد يقع بين لحظة وأخرى وغذّتْه تصريحاتٌ من مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس عن «حركة غير عادية» مع تسجيل 11 هزة داخل لبنان في اليومين الماضييْن (ليست ارتدادات) وضرورة البقاء في وضعية alert لنحو 48 ساعة ووجوب إبقاء حقيبة تحتوي على مال وباسبور ومقتنيات ثمنية وحتى أدوية (للمرضى) قرب الباب تَحَسُّباً.

وفي موازاة هذا الهمّ «الموْصول» باستمرار تَقَصي أحوال اللبنانيين المفقودين في تركيا خصوصاً، لم تهدأ التحرياتُ عن تداعيات «التطبيع الناعم» للبنان الرسمي ممثَّلاً بحكومة تصريف الأعمال مع النظام السوري وفق ما عبّرت عنه زيارة الوفد الوزاري الرباعي لدمشق واستقباله من الرئيس بشار الأسد الذي تبلّغ قرار بيروت بفتْح جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية اللبنانية لمرور المساعدات إلى بلاده، وأكد للوفد «أهمية التعاون بين لبنان وسورية في جميع المجالات انطلاقاً من المصالح المشتركة التي تجمعهما».

وتساءلتْ أوساطٌ مطلعة عن سرّ اندفاعة الحكومة إلى تكريس النظام السوري «معبراً سياسياً» للدعم الانساني في غمرة محاذرة عواصم اقليمية ودولية ذلك ورفضها جعْل الزلزال مدخلاً لانتزاع الرئيس الأسد شرعيةً عربية ودولية، وسط توالي تأكيدات فرنسا أن الدعم مستمرّ لمنظماتٍ غير حكومية ومن دون المرور بحكومة دمشق، وتشديد واشنطن على أن عقوبات «قيصر» لا تشمل المساعدات الانسانية والطبية والمواد الغذائية والخيم وغيرها «ولا تمنع وصولها للشعب السوري، ولن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات».

ولاحظت هذه الأوساط مفارقةً نافرة شكّلها التزام «التيار الوطني الحر» تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الوفد الوزاري زيارة دمشق (ضم وزيرين محسوبين على التيار أحدهما وزير الخارجية الذي ترأس الوفد)، في حين يرفض التيار المشاركة في جلسات الحكومة نفسها لمناقشة بنود مُلِحّة بحجة أنها حكومة مستقيلة ولا يجوز أن تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي واصفاً التئامها بـ «المجزرة الميثاقية»، في حين أنه يلاقي رئيسها في تطورٍ بحجم التطبيع مع النظام السوري، وهو أبعد ما يكون عن «النطاق الضيق لتصريف الأعمال» و «يربط» مع ملف سياسي بامتياز وذي ارتداداتٍ تتعلق بتموْضع لبنان على «فالق» الصراع الاقليمي الذي تشكل سورية أحد أبرز حلقاته.

ولاحظت أن رئيس التيار جبران باسيل مضى في دعوة «الدول التي فرضت حصاراً لرفعه عن سورية» وفق ما أعلن أمس غداة مطالبة الهيئة السياسية للتيار بوجوب «أن يتغيّر مسارُ التعاطي الدولي مع سورية وفتْح الباب أمام قرارات جدّية لرفع الحصار والظلم، لأن المسألة لم تَعُدْ استهدافاً لنظام بل أصبحت استنزافاً قاتلاً لشعبٍ»، طارحة علامات استفهام حول إذا كان «سباق التطبيع» يتصل في جزءٍ منه بـ «سوء تقدير» وفي جزء آخَر بلعبة مزايداتٍ داخلية ذات صلة بالاستحقاق الرئاسي وعبّر عنها «تصويبٌ» على زعيم «المردة» سليمان فرنجية لمقاربته كارثة الزلزال بتغريدةٍ «محايدة» قدّم فيها «كل العزاء للدول والشعوب التي تضررت جراء الزلزالين» من دون أي ذكر لسورية التي تربطه بقيادتها علاقة عميقة وراسخة.

ويُذكر أنه فيما كانت عناصر من الجيش والصليب الأحمر وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني تواصل مهمتها في مناطق الزلزال في سورية، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ «أولويتنا في رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة كانت عبر إرسال آليات ثقيلة تابعة للقطاع الخاص إلى أماكن الزلزال».

وأضاف في بيان: «انطلاقاً من التكليف المعطى من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أخيراً، وضماناً لأن تكون اجراءات البعثة التي تم تشكيلها وايفادها الى سورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، أكثر فعالية ودعماً لها، ولأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة نظراً لما يملكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث، وانطلاقاً من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من الشركات الخاصة التي تملك آليات ثقيلة يمكنها رفع الأنقاض والوصول الى المحاصَرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة. وبعدما أبدت مجموعة من الشركات مشكورةً استعدادها لتلبية نداء الواجب والانسانية، وبينها شركات المدار، العالم العربي وحورية، تم مساء الاربعاء الإيعاز بانطلاق آليات ضخمة تابعة لها إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك للمشاركة في تنفيذ مهام الإنقاذ والمساعدة برفع الأنقاض للحد من آثار هذه الكارثة الانسانية».

روسيا تمدّ لبنان مجاناً بقمح ومنتجات نفطية

أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منْح لبنان، إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية.

وقال روداكوف، لـ«وكالة سبوتنيك للأنباء»، إنه «تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قراراً في شأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جارٍ حالياً على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات».

وأضاف أن «روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائماً منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين».