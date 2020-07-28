لبنان يدخل في ذروة الحر… استعدوا لثلاثة ايام من الحريق

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ارتفعت الحرارة في الداخل اللبناني وسوريا ولامست 42 درجة وستبلغ ذروتها لثلاثة ايام فتلامس 44 درجة في البقاع الشرقي و 43 في البقاع الوسط وتبقى ساحلاً ضمن 34 درجة مع نسبة رطوبة عالية بينما تلامس في طرابلس والشمال 38 بسبب الجو الحار في حمص والهرمل حيث ستبلغ درجات الحرارة 44 درجة بين الثلاثاء والخميس.

طقس يومي الثلاثاء والاربعاء مشمس وصافي ولاهب مع رياح حارة تنخفض سرعتها ليلا الى 4 كم في الساعة الامر الذي سيحوّل الجو الى خانق.

تبلغ درجات الحرارة ذروتها بين الثلاثاء والخميس في البقاع مع درجات حرارة تتوزّع

على الشكل التالي:

البقاع الوسط 43 درجة

البقاع الشرقي 44 لثلاثة ايام

دمشق 46

حمص 44

الساحل الشمالي 38

الساحل اللبناني 34/35 مع رطوبة 87%

الجبال الغربية 34/35

كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 34 درجة تنخفض ليلاً الى 28

في البقاع: 43/44 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 26

على الجبال 1200 متر: 34 نهاراً و 24 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و 17 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تكون جنوبية شرقية لاهبة يوم الثلاثاء في الداخل

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة: 85% ساحلاً و 30% بقاعاًً.

تقرير الأب إيلي خنيصر