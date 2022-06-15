الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان يرسل عقد استدراج الغاز للقاهرة.. ماذا عن التوقيع؟

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

أرسل “الجانب اللبناني النسخة الأخيرة للعقد المتعلق باستدراج ​الغاز​ ال​مصر​ي الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل”، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ “LBCI”.

ولفتت المصادر عبر الـLBCI الى أن “نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سوف ترسل الى المسؤولين المعنيين في ​البنك الدولي​، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية نجنبها للتعرض ل​قانون قيصر​ الأميركي المتعلق ب​سوريا​، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم ​الكهرباء​ من ​الأردن​”.

وأشارت المصادر للقناة، الى أن “رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ميقاتي: لا استقرار في العالم دون قيام دولة فلسطين المستقلة
    دورية راجلة للعدو خرقت الخط الأزرق مقابل رأس الناقورة
    قوة مشاة اسرائيلية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها