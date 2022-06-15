لبنان يرسل عقد استدراج الغاز للقاهرة.. ماذا عن التوقيع؟

أرسل “الجانب اللبناني النسخة الأخيرة للعقد المتعلق باستدراج ​الغاز​ ال​مصر​ي الى لبنان منذ يومين الى الجانب المصري، وتوقيع هذا العقد قد يحصل الأسبوع المقبل”، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ “LBCI”.

ولفتت المصادر عبر الـLBCI الى أن “نسخة من العقد سترسل للمسؤولين الأميركيين المعنيين، ونسخة أخرى سوف ترسل الى المسؤولين المعنيين في ​البنك الدولي​، الأولى هدفها حصول مصر على رسالة الضمانة الأميركية نجنبها للتعرض ل​قانون قيصر​ الأميركي المتعلق ب​سوريا​، والثانية لتأمين التمويل للغاز المصري ثم ​الكهرباء​ من ​الأردن​”.

وأشارت المصادر للقناة، الى أن “رفض زيادة التعرفة الكهربائية في لبنان سيفشل المشروع برمته لأنه شرط أساسي للبنك الدولي”.