لبنان يشتري 72 ألف طن من القمح من أوكرانيا

قال متعاملون أوروبيون (الخميس 18-1-2024) إنه يعتقد أن الحكومة اللبنانية اشترت نحو 72 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون منشأ الكمية بأكملها من أوكرانيا.

وكان القمح مطلوبا لشحنه سريعا إلى بيروت.

تضمنت عملية الشراء 30 ألف طن بسعر تقديري 250.50 دولار للطن‭‭ ‬‬غير شامل تكاليف التفريغ وشامل التكلفة والشحن، على أن يتم الشحن في الفترة ما بين 20 يناير كانون الثاني و15 فبراير شباط، وعشرة آلاف طن بسعر 252.00 دولارا للطن غير شامل تكاليف التفريغ وشامل التكلفة والشحن للشحن بين 18 يناير كانون الثاني و15 فبراير شباط، بالإضافة إلى 32 ألف طن بسعر 252.50 دولار للطن للشحن بين الخامس و20 من فبراير شباط.

وقال المتعاملون إن تمويل الشراء سيكون من البنك الدولي في إطار برنامجه المستمر لشراء القمح لمساعدة لبنان في ظل وضعه المالي الصعب.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، وقد تتوافر المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.