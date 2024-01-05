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لبنان يشكو "إسرائيل" إلى مجلس الأمن.. ويُحذّر من "حرب يصعب احتواؤها"

منذ 45 دقيقة
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بتقديم شكوى بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٤، أمام مجلس الأمن الدولي، عقب اعتداء “إسرائيل” على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبحسب نص الشكوى المرفوعة، فإن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات، حيث شكل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت، وانتهاكًا إسرائيليًا سافرًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه وحركة الطيران المدني، وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.

وقد طلب لبنان مجددًا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الاعتداء، والضغط على “إسرائيل” لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.

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