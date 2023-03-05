لبنان يودّع الطقس الدافئ.. هل تعود الأمطار؟

يؤثّر طقس مستقر ودافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع ملموس بدرجات حرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اليوم الأحد، يرافقها نشاط في سرعة الرياح والتي تقارب الـ80 كلم/س اعتبارًا من بعد الظهر وحتى صباح غد الإثنين، يتقلب يوم غد الإثنين تحت تأثير كتل هوائية باردة مع تساقط بعض الأمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية ثم يستقر نسبيًّا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

فقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وارتفاع بنسبة الرطوبة وتكون الضباب بشكل كثيف أحيانًا على المرتفعات. كما تنشط الرياح صباحًا لتلامس الـ80 كلم/س مع ارتفاع في موج البحر، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانًا تكون موحلة إجمالًا.

الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة فجرًا.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 24 درجة، في الداخل من 6 إلى 25 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارًا، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و50 كلم/س تشتد أحيانًا لتتجاوز الـ75 كم/س اعتبارًا من المساء.