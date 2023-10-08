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تعزيزات إسرائيلية كبيرة إلى حدود لبنان.. وأمر بإخلاء المستوطنات من السكان

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 6:21 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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نقلت وكالة سكاي نيوز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش العدو الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية كبيرة وآليات إلى المنطقة الشمالية نحو حدود لبنان.

وأفادت قناة الجزيرة بأن “وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت يوعز بالاستعداد لإخلاء البلدات القريبة من الحدود اللبنانية”.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن “غالانت أمر بتسليم أسلحة وذخائر لسكان البلدات القريبة من غزة ولبنان”.

من جهته قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: :”طلبنا من دول عدة إبلاغ حكومة لبنان أننا سنحملها مسؤولية أي هجوم لحزب الله”.

وأضاف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن هناك عشرات من حاملي الجنسية الأميركية محتجزون رهائن في قطاع غزة.

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