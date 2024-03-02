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لتحسين القيادة في المدارس الرسمية.. "التربية" تختتم سلسلة من اللقاءات التثقيفية

منذ 36 دقيقة
وزارة التربية و التعليم العالي

وزارة التربية و التعليم العالي

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في إطار الخطة الخماسية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي، التي تسعى إلى تحسين القيادة المدرسية ونواتج عملية التعلم والتعليم، وخلق القائد التربوي ذو الرؤية القادرة على تقييم أداء مدرسته ودمجها مع المعايير والأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، نظَّمت وزارة التربية لقاءات تثقيفية لمدراء المدارس الرسمية في بيروت وجبل لبنان، تحت عنوان “خطط التطوير المدرسي”.

وقد امتدت اللقاءات على مدار شهر، وكانت بمشاركة 150 مديراً.

ومع اختتام المشروع، أُقيم حفل في مبنى وزارة التربية برعاية وحضور الوزير عباس الحلبي. قدّمته رئيسة قسم الديوان في الوزارة إكرام شيَّا، وكانت فيه كلمات لمنسقة المشروع د. رامونا الدنف وممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي زينا خلف، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء د. هيام اسحاق، والوزير الحلبي الذي حيَّا مدراء المدارس الذين شاركوا في الجلسات وتناول مدارء المدارس في الجنوب.

وقال الحلبي: “لا ننسى أن مديري مدارس المنطقة الجنوبية الحدودية هم في قلب المعاناة، لكنهم متمسكون برسالتهم، رغم الدمار والقصف وسقوط شهداء من بينهم ومن الأساتذة والتلاميذ، لكن أملنا بالغد الأفضل هو القوة الدافعة للعمل والاستمرار في وجه عدو متوحش”.

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