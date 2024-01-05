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لتسريع تأطير العمل.. مخزومي يتقدم بمشروع قانون إعلان حال الطوارىء البيئية

منذ 9 دقائق
فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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تقدم النائب فؤاد مخزومي إلى مجلس النواب بمشروع قانون إعلان حالة الطوارىء البیئیة لمناقشته وإقراره، وذلك بهدف تسريع تأطـیر العمل الذي تقوم به كل الأطراف مـن جراء الكوارث التي تحدث نتیجة عوامل طبیعیة أو تكنولوجیة أو بفعل الإنسان أو نتیجة توفر أي من ھذه العوامل.

وأشار مخزومي إلى أنّ ھذا القانون يُمكّن الحكومة من إقرار الإخلاءات وحظر التجول الشامـل أو الجزئي، كما یضمن استمراریة المرفق العام وتقدیم الخدمات الأساسیة، ویستثني الحالات الصحیة والمستعجلة، ویسمح بفرض عقوبات على الذین لا یمتثلون للتدابیر والإجراءات المعلن عنھا من قبل السلطات المعنیة.

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