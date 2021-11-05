لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية.. مذكرة تعاون بين "الاقتصاد"وجمعية التجارة العادلة

وقع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وجمعية التجارة العادلة في لبنان ممثلة برئيسها سمير عبدالملك مذكرة تعاون في إطار مشروع دعم ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات للبنان (BIEEL)، وهو مشروع أطلقته مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) وتنفذه جمعية التجارة العادلة في لبنان بهدف تقديم الدعم للمنتجين المحليين في قطاع الأغذية والزراعة ومساعدتهم في تطوير أعمالهم وزيادة صادراتهم وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.

ولتحقيق الأهداف، سيتعاون الفريقان على ترويج المنتجات الزراعية والمأكولات المتخصصة اللبنانية من خلال تنظيم عدد من المعارض الدولية والبعثات التجارية إلى بلدان لديها أسواق واعدة للمنتجات اللبنانية بالإضافة إلى تسهيل الصادرات ومساعدة المنتجين المحليين على التوسع.

سيتعاون الفريقان أيضا على بناء قدرات المستفيدين من خلال تنظيم ورش عمل في مواضيع عدة منها سلامة الغذاء ومعايير التصدير وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، يتخلل التعاون تطوير علامة جودة وطنية للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية وتصميمها وتحديد المعايير المطلوية من المنتجين، وإنشاء آلية عمل يمكن من خلالها للمنتجين الراغبين الاستفادة من هذه الخدمة.

وتعتبر هذه الخطوة، في ظل الوضع الحالي الذي يواجهه البلد، حيوية لدعم قطاع الأغذية الزراعية في لبنان وتعزيز الاقتصاد اللبناني وضمان بقاء صغار المنتجين والتعاونيات.