لجنة أزمة كورونا في زغرتا: للتشدد في الإجراءات الوقائية

عقدت لجنة إدارة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، اجتماعا في مكتب القائمقام ايمان الرافعي، خصص لمتابعة توصيات لجنة متابعة التدابير التي صدرت في 13 تموز الحالي، خاصة ما يتعلق بموضوع الوافدين من الخارج بعد تاريخ الاول من تموز.

وبحث المجتمعون مسألة التشدد في الإجراءات الوقائية خصوصا إلزامية ارتداء الكمامة، وتفعيل عمل المراقبين الصحيين، والشرطة البلدية بالتنسيق مع القوى الامنية، وضبط المخالفات، الى مؤازرة الشرطة السياحية لاسيما داخل المقاهي والمطاعم والصالات الكبرى، من أجل الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كذلك، تم التطرق الى موضوع الوافدين من الخارج، والمدة الزمنية المطلوبة لإجراء فحوصات الـ pcr وطريقة تقييم الحالتين الاجتماعية والصحية للحالات الإيجابية وتشكيل لجنة لتقييم هذه الحالات واتخاذ القرار المناسب من قبل طبيب القضاء، إما لجهة العزل في منزل خاص، أو إحالتها الى مراكز الحجر الصحي. الى موضوع مراقبة ومتابعة المحجورين داخل منازلهم.

وبحث المجتمعون في تفعيل مسألة إيجاد مركز للحجر في قضاء زغرتا.