لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ترفض قرار الإدارة: "الإضراب قائم"!

أكدت “اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية”، أن الإضراب المعلن ابتداء من نهار اليوم الاثنين قائمٌ وفق ما جرى إعلانه في بيان الأمس.

وأضافت في بيان: “إن اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تمثل جميع الأساتذة المتعاقدين وفق الأطر الديمقراطية، وجميع أعضائها من حملة الشهادات العليا، وبالتالي فهي تستنكر نعتها “ببعض مجموعات”، كما تتمنى على القيِّمين في المكتب الإعلامي عدمَ زجِّ رئاسة الجامعة الموقَّرة،وإقحامها ببعض المصطلحات والمفردات التي لا تليق بلغة التخاطب بين الأساتذة الزملاء.”

وناشد البيان “جميع العمداء والمديرين، ورؤساء الأقسام عدم ترهيب الأساتذة المتعاقدين، وتهديدهم بفسخ عقودهم، أو حرمانهم من أنصبتهم ظلمًا وعدوانًا؛ لأنهم يطالبون بأبسط حقوقهم المتمثلة بإقرار ملف تفرغ عادل، ورفع أجر الساعة، وإعطاء بدل إنتاجية، وبدل النقل.”

كما شدد على “ضرورة التكاتف، والتعاون، والتعاضد والتضامن، والبقاء صفًّا واحدًا خلف مطالبهم المحقة والتي يجري التعبير عنها ضمن الأطر الديمقراطية المشروعة التي كفلها الدستور، والقانون، والمواثيق الدولية كافة.”