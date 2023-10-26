لجنة الأشغال: وقف التنقيب كان ناتجًا عن الوضع الأمني أو السياسي

عقدت لجنة الأشغال العامة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور النواب الأعضاء ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.

وقال النائب عطية بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الأشغال اليوم وبحثت بوقف العمل وأسبابه ونتائجه في موضوع النفط بالبلوك رقم “9” والاستكشاف والتنقيب. الجلسة كانت تقنية وفنية. وأشكر هيئة إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان على التعاون المطلق والمهنية والحرفية العالية، وأثبتوا أنهم كوادر يتكل عليهم، أجروا لنا عرضًا شاملًا وأخذنا نفسًا أن هناك قضايا إيجابية. كان لدينا هواجس والإيقاف كان إما ناتجًا عن الوضع الأمني أو الوضع السياسي. لا أحد يستطيع أن ينفي أنه في مكان ما، الشركات الكبيرة يكون لديها هكذا هواجس لكن الدلائل العلمية والمعطيات التقنية للرقابة من الهيئة كانت متابعة بجدية وكان لديها كل الداتا”.

أضاف عطية: “خرجنا بنتائج جيولوجية جيدة، المخزون لم يكن مناسبًا ليكون تجاريًا والآن الانطلاق بأي حفر آبار جديدة سواء في بلوك رقم “9” أو “8” أو “10” أو المحيطين إن شاء الله أصبح لدينا داتا. توجهنا وتوجه الشركات الأخرى، سيتم فتح عروض جديدة، نحن والحكومة سنساعدهم في الموازنة الجديدة لتسويق وجذب الشركات للتنقيب، ونحن كلجنة نيابية خرجنا بقناعة أن هذا القطاع واعد، علينا أن نعطيه حقه من الوقت، وحسبما قالوا لنا هناك بداية طويلة. هذا القطاع خاضع لعوامل جيولوجية عمرها ثلاثين سنة وتركيبات بمعنى التحليل النفطي وماشابه، وبالتالي أصدرنا توصيات جيدة وسنتعاون مع الحكومة”.