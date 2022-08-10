لجنة الاشغال بحثت في وضع مرفأ بيروت: لخلق مخطط توجيهي

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقررها النائب محمد خواجة والنواب: ابراهيم منيمنة، احمد الخير، ندى البستاني، انطوان حبشي، سليم عون، قاسم هاشم، طه ناجي، وليام طوق، حسين الحاج جسن، حسين جشي، نجاة صليبا، فيصل الصايغ، غسان حاصباني، محمد يحيى، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، سامر التوم، عدنان طرابلسي، اديب عبد المسيح، نزيه متي، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد وغادة ايوب.

كما حضر الجلسة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، البيئة الدكتور ناصر ياسين والاقتصاد والتجارة امين سلام، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المدير العام للنقل البري والبحري بالوكالة الدكتور احمد تامر، مدير مرفأ بيروت بالانابة الاستاذ عمر عيتاني، مدير المحاسبة العامة للجمارك المراقب اول نقولا نصار، مدير الاهراءات في مرفأ بيروت اسعد حداد، نقيب المهندسين في بيروت الدكتور عارف ياسين، رئيسة فرع المهندسين المعماريين في النقابة المهندسة ديفينا ابو جودة، الدكتور يحيى تمساح، نقيب مهندسي طرابلس بهاء حرب، المستشارون في وزارة البيئة: الدكتور حسن دهيني، الدكتور محمد ابيض، والدكتور شربل عفيف، ممثلتان عن اهالي ضحايا انفجار المرفأ سيسيل روكز وريما زاهد.

اثر الجلسة، قال النائب عطية: “عقدت لجنة الاشغال جلسة في حضور وزراء الاشغال والاقتصاد والبيئة، وموضوعنا الاساسي هو مرفأ بيروت وتداعيات الحادث الاليم الذي حصل منذ سنتين وتأثيره على وجود الاهراءات، وجودها اوبقاءها. فكان حديث مطول تناول كل الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية في حضور نقابتي المهندسين والمختصين”.

اضاف: “وصلنا الى خلاصة، الكل متعاطف مع اهالي الشهداء ويستنكر هذه الجريمة، وكلنا مع خلق اطار تعاوني بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمختصين لخلق مخطط توجيهي للمرفأ يحفظ مقوماته الطبيعية والاقتصادية، وان يكون شاهدا على هذه الجريمة، وذلك بأحدث وأحسن اسلوب ممكن لنبقى محافظين على صيغة تسوية تحفظ حق الجميع. وسنتابع الموضوع في جلسة نعقدها الاسبوع المقبل”.