الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة الاقتصاد: لاعادة الدفء الى العلاقات مع دول الخليج

4 - نوفمبر - 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والنواب: علي بزي، ميشال ضاهر، علي درويش، أمين شري، الكسندر ماطوسيان وروجيه عازار. كما حضر رئيس جمعية شركات التأمين ايلي نسناس ورئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا.

وناقشت اللجنة “تداعيات الأزمة المستجدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، على الصعيد الأقتصادي والمشاكل التي يعانيها قطاع التأمين في لبنان”.

واشار بيان صادر عن اللجنة الى ان “المشهد السياسي القائم في لبنان يتطلب اعادة الدفء والحرارة الى العلاقات العربية – العربية، والحرص الشديد على تمتين وتدعيم أواصر الاحترام المتبادل بين لبنان واشقائه في دول الخليج”.

وناقشت اللجنة “التحديات التي تواجه قطاع التأمين، واستمعت الى وزير الأقتصاد والى ممثلي شركات التأمين والوسطاء في القطاع”.

واكد الحاضرون “ضرورة تعيين اعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لاستقامة عملها لتنظيم هذا القطاع وحماية حقوق المواطن”.

وقررت اللجنة متابعة درس الموضوع ومواضيع أخرى في جلستها المقبلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    فراس ابيض
    الابيض بحث مع وفد من البنك الدولي في مشاريع التعاون
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي أطلق أطرا مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    فياض: لم نتلقَّ أي عرض من تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا