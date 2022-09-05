لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيًا!

عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب “غياث يزبك” وحضور النواب: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، سيمون ابي رميا، هاني قبيسي، غسان عطاالله، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، نزيه متى، وطه ناجي “للبحث في قانون المحميات الطبيعية، وطريقة تطويره وتعديله خصوصا في المواد المتعلقة بحمايتها من الحرائق”.

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب يزبك: “عقدت لجنة البيئة اليوم جلسة على خلفية الحريق الخطير الذي تعرضت له محمية ارز تنورين، ولم تكن المحمية هي السبب الاساسي، بقدر ما كانت نقطة الانطلاق لهذه الدراسة وتعميمها على كل الغابات والمناطق، وليس فقط على المحميات لأننا مقبلون على موسم الحرائق الذي نتعرض له في تشرين”.

وأشار الى أنه كانت “هناك محاولة للاطلاع على القوانين التي لها علاقة بحماية الغابات والمحميات، ليتبين لنا ان المشكلة، كما كل مشاكل لبنان، ليست في القوانين بل في تطبيق هذه القوانين، وامام التحلل الفظيع للسلطة التنفيذية انطلاقا من القاعدة الاصغر التي هي البلديات، والتي هي غير قادرة على تأليف لجان لادارة المحميات والاشراف على الغابات لعدم وجود حراس الاحراج، لبنان سائب في هذا المجال”.

وأضاف في السياق نفسه: “حاولنا عبر مشاركة مندوبين لوزارتي الزراعة والبيئة وبعض الخبراء البيئيين المعنيين بحماية الغابات والمحميات ان نحصر الحوار والنقاش لنخلص، في النهاية، انه يجب ان ندعو، وهكذا سنفعل في الاسبوع المقبل، او بعد 15 يوما، كل الوزارات المعنية: البيئة، الاشغال العامة والنقل، الزراعة، الداخلية والبلديات، والمال، وطبعا الدفاع المدني، وهو جزء من صلاحية الداخلية الى اجتماع عام يخصص مع لجنة البيئة لايجاد الأطر التنفيذية تحت طائلة المسؤولية، ولا احد يتحجج ويقول ان لا امكانات مالية ومادية.

كما شدّد على ضرورة “أن نجترح القوة والوسائل الضرورية الناجحة لمكافحة الحرائق بأي ثمن وكيف ما اقتضت الظروف وبالامكانات الموجودة، لأنه لن يبقى عندنا بساط اخضر او غابات في حال استسلمنا”.