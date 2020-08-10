لجنة التحقيق اعدّت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء

موقع انفجار مرفأ بيروت
موقع انفجار مرفأ بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت معلومات لـ”الجمهورية” أن لجنة التحقيق في كارثة المرفأ اعدّت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء من اجل الاطلاع عليه اليوم في بعبدا.

وحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص.

وعلم انّ «نادي قضاة لبنان» سيُعلن غداً عندَ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر موقفاً كبيراً في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف وسيشكِّل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر الجمهورية
شاهد أيضاً

عون وبري و”حزب الله” و”المردة” لن يوفّروا اي جهد لحماية…

ضغوط تمارس على رئيس الحكومة حسان دياب لدفعه الى الاستقالة

بلدية تنورين وضعت مؤسساتها وبيوتها كافة في خدمة المنكوبين

الموقف الدولي إزاء الأزمة التي تعصف باللبنانيين جاء بما لا تشتهي رياح السلطة