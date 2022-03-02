لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية: نصر على إجراء الانتخابات

زار وفد من “لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية” ضم الديبلوماسي الأميركي من أصل لبناني السفير وليد معلوف، رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن جوزف جبيلي والخبير في السياسات العامة زياد الصايغ، مقر “الجبهة السيادية من أجل لبنان” في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو، بحضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع، رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، الرئيس السابق للحزب دوري شمعون، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور، أمين الداخلية في حزب الأحرار كميل جوزف شمعون، رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض، القاضي بيتر جرمانوس وأعضاء من الجبهة.

بعد اللقاء، قال معلوف: “نحن وفد لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية التي تضم ست منظمات أميركية فاعلة في الولايات المتحدة الأميركية تلاقت للعمل معا على حماية هوية لبنان واستعادة سيادته، وترسيخ استقلاله، وتكريس حياده الفاعل، كما النضال من أجل تحقيق العدالة، وإنجاز الاصلاحات مع مكافحة الفساد، تشرفنا بلقاء الجبهة السيادية من ضمن زيارة استطلاعية نقوم بها إلى لبنان للاطلاع على التطورات وخصوصا في ما يعنى بالاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات النيابية التي نصر على أنها يجب أن تجري في موعدها بنزاهة، وحرية وبإشراف دولي، بما يمكن الشعب اللبناني من ممارسة حقه بالاقتراع بديموقراطية، وبالتالي يضع لبنان على طريق الخلاص المنتظر، نتطلع إلى أن تتعاون القوى السيادية والتغييرية معا في مواجهة كل مشاريع تغيير هوية لبنان الحضارية، على أننا نؤكد التزامنا العمل على حث كل أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية على استمرار دعم الشعب اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية التي من مسؤوليتها وحدها بحصرية السلاح صون أمن اللبنانيين وأمانهم”.