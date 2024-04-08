لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية تعلن عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية بياناً يعبر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي المتصاعد ضد لبنان والتهديدات المتكررة بالحرب.

وأكدت اللجنة في بيانها أن خيار الحرب والسلم يعد من حقوق الدولة ولا يجب أن يكون مصدر إزعاج لأي جهة، خاصة تلك التي تسعى للحفاظ على سيادة البلاد واحترام الشراكة الوطنية.

وتعبيرا عن حزنها وقلقها، أشارت اللجنة إلى الانتهاكات اليومية للميثاق الوطني في لبنان والتهجير الذي يتعرض له أهل الجنوب دون سبب مقنع أو بديل.

ودعت اللجنة إلى مواجهة الأزمات الأمنية والمالية والاجتماعية ومشكلة النزوح من خلال تعزيز قيم التضامن واحترام الآخر ونشر ثقافة العيش المشترك.

وأشار البيان أيضا إلى استخدام أساليب التخوين والنميمة في المخاطبات السياسية، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا يستهدف إسكات الأصوات الحرة ومنع حق التعبير الدستوري.

ودعا البيان إلى وقف هذه الحملات السلبية والهجومية التي تستهدف المواطنين اللبنانيين وتهدف إلى فرض رأي سياسي بطرق ملتوية.

في الختام، أكدت اللجنة على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الشعب اللبناني، وعلى ضرورة التصدي للتهديدات الخطيرة بالحرب والعنف من خلال دعم القيم الديمقراطية والتسامح واحترام حقوق الإنسان.