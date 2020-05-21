لجنة الخارجية أقرت انضمام لبنان للمنظمة الدولية للهجرة وارجأت اتفاقية قرض لتمويل مشروع الاسكان

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6211 تاريخ 27/3/2020 الرامي الى الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.

وعقدت اللجنة، جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب: آغوب بقرادونيان، هنري شديد، ابراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، حكمت ديب، جورج عقيص، فريد البستاني، بيار بو عاصي، سامي فتفت، ابراهيم عازار وحسن عز الدين.

كما حضر عن وزارة الخارجية والمغتربين المستشار احمد عرفة والقنصل دانا غزلة.

– عن وزارة العدل القاضي جوني قزي.

– عن وزارة المالية حسن حمدان رئيس مصلحة العمليات.

– عن المؤسسة العامة للاسكان المدير العام روني لحود.

واقرت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6211 تاريخ 27/3/2020 الرامي الى الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، وذلك لإعطاء هذه المنظمة وضعا قانونيا لوجودها الخجول في لبنان، طالما ان لديها امكانيات يمكن الاستفادة منها، ناهيك عن انها لا ترتب اية اعباء مالية اضافية على لبنان جراء الانضمام اليها.

وارجأت اللجنة البت في مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6250 تاريخ 7/4/2020 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية) بسبب تغيب ممثل عن مصرف لبنان بالإضافة الى دعوة مصرف الاسكان ومجلس الانماء والاعمار للوقوف على النتائج التي ستترتب جراء هذا القرض.