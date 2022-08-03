لجنة الشفافية في صيدا: لجباية الفواتير على أساس التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة

أصدرت لجنة الشفافية لقضايا المولدات والمحروقات في صيدا والجوار البيان الآتي:

عطفاً على الاجتماع الأخير مع ممثلين عن اصحاب المولدات في بلدية صيدا، ولما كان الاتفاق أن نستكمل الحوار يوم غد الخميس مع حضرة المدعي العام القاضي رهيف رمضان.

ولما كان نهار غد الخميس عطلة رسمية ما يحول دون عقد اللقاء المذكور، حيث تم تأجليه إلى نهار الثلاثاء القادم ٩ آب الجاري،

لذلك نطالب أصحاب المولدات للإلتزام التام بجباية فواتير الإشتراكات عن شهر تموز ٢٠٢٢ وفقاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وبموجب فاتورة واضحة، وألا تقل ساعات التدوير عن ١٤ ساعة وفقاً لقرار لجنة الشفافية.

وتؤكد اللجنة على ضرورة الإلتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، على أن يستكمل البحث خلال اللقاء مع حضرة المدعي العام نهار الثلاثاء، كما سيتناول اللقاء أيضا الإجراءات التي ستتخذ بحق أصحاب المولدات المخالفين.