لجنة الصحة في خلية الأزمة بإقليم الخروب: للتوقف عن إقامة المهرجانات

عقدت لجنة الصحة في خلية الأزمة بإقليم الخروب اجتماعا طارئا في بلدية سبلين، بحضور طبيب قضاء الشوف الدكتور بيار عطاالله، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، منسقة خلية الأزمة الدكتورة غنوة الدقدوقي، وممثلي بلديات شحيم ودلهون وبرجا وبعاصير والوردانية والمغيرية وبسابا.

وأفاد بيان للجنة أن “الحاضرين تدارسوا آخر تطورات انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت حالات عدة في قرى متفرقة من قرى الإقليم، الأمر الذي ينذر بانتشار واسع للفيروس. وأوصوا بالتوقف عن إقامة المهرجانات والتجمعات والحفلات والسهرات والأعراس ومجالس التعزية والتواصل مع القوى الأمنية للمساعدة في ضبط كل مظاهر التجمعات”.

ودعا المجتمعون إلى”صياغة بيان موحد يذاع في قرى الإقليم كافة عبر المساجد أو الكنائس أو السيارات النقالة توضح للأهل في الإقليم أسباب القلق العارم من انتشار الفيروس، إقامة ورشة عمل بعد عيد الاضحى مباشرة للبلديات والجمعيات والأحزاب وخلايا الأزمة في البلدات لمناقشة آخر التطورات العلمية والإحصاءات والخروج بتوصيات علمية وعملية، التركيز على حملات التوعية التي تحصن الأهل في الاقليم، والسعي مع نواب المنطقة إلى تأمين مصادر تمويل لمراكز الحجر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.