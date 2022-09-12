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لجنة الصحة ناقشت مشروع قانون هذا القرض مع البنك الدولي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 3:31 مساءً
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والاعضاء النواب.

وقال عبد الله بعد الجلسة: “ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم مع معالي وزير الصحة مشروع قانون القرض المقدم من قبل الحكومة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19. هذا القرض لتعزيز الواقع الاستشفائي في الازمة الكبيرة التي يعاني منها، سنحاول باقصى سرعة ان نلبي طلب الوزارة لانه في الاساس هو موجه لتخفيف اعباء فاتورة الاستشفاء على مرضى وزارة الصحة، ان كان كوفيد او غير كوفيد”.

اضاف: “المبدأ الاساسي، وقد شرحه معالي الوزير في الجلسة للزملاء النواب، اننا في اطار التحضير مستقبلا لخطة صحية علمية واسعة تأخذ بعين الاعتبار وضعنا الاقتصادي والمالي وحاجات الناس، مع التركيز على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية. وهذا الموضوع قيد التحضير من قبل وزارة الصحة بمواكبة لجنة الصحة النيابية”.

واوضح ان “هذا القرض، هو الوحيد المتاح من المؤسسات الدولية المقترضة تحت اطار كوفيد، ولكن نستطيع من خلاله ان نؤمن رفع تغطية وزارة الصحة، اكيد ليس بالقدر المطلوب. اليوم المواطن يتحمل العبء الاساسي من فروقات وزارة الصحة لكن على الاقل نخفف من هذه النسبة ربما من 80% الى %60 او %50.
وجرى نقاش مفصل في اللجنة حول هذا الموضوع وتمت الموافقة على المشروع مع اعتراض أحد الزملاء الذي طالب بان تكون هناك خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية وان يكون الاقتراض هادفا تجاه هذه الخطة”.

وختم: “سنحاول ان نتابع الموضوع مع اللجان المعنية لكي نتمكن من ان يكون هناك تخفيض على اعباء فروقات المواطنين”.

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