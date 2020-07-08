لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب: لتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام

طلبت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب، في بيان اليوم، من المغتربين، بعد ظهور اكثر من حالة كورونا، تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام مع التأكيد على إعادة الفحص.

واهابت بالمغتربين “اتباع الإرشادات والا ستتم ملاحقة كل من تسول له نفسه الاستهتار بصحة أبناء البلدة”.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا، 24 حالة منها لمقيمين، و15 لوافدين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

في سياق متصل، اعلنت بلدية كوسبا – الكورة في بيان، عن “اعادة فتح حديقة كوسبا العامة إبتداء من السبت في 11 الحالي وطيلة ايام الاسبوع، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساء”.

وشدد رئيس اللجنة الصحية في البلدية زياد فرح على “ضرورة التزام جميع الزوار بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، من اجل السلامة العامة”.

توازياً، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 544 ألفا و311 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسميا ظهوره في كانون الأول، وفق تعداد لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” استنادا إلى معلومات رسمية.

وسجلت رسمياً إصابة أكثر من 11 مليونا و853 ألفا و530 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 6 ملايين و266 ألفا ومئة شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ش