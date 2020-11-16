لجنة الطوارئ تصدر توصياتها لرفع حالة التأهب في السجون للحد من كورونا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الاتي :

“بتاريخ اليوم 16-11-2020، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية -المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة لتداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وقد حضر الاجتماع كل من: رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي وعدد من الضباط المعنيين، ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي ربيع معلوف، ممثلون عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام الرائد أحمد سلامة، رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة السيد هشام فواز، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، ممثلون عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ممثلون عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية (WHO)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC)) والجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثومية.

وأصدرت اللجنة التوصيات التالية:

1 – تكثيف الجهود لإيجاد أماكن في مستشفيات أخرى للسجناء المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

2 -استكمال تجهيز المأوى الاحترازي، والعمل على توسعة أجنحته لاستيعاب عدد أكبر من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

3-التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات للمساعدة في تأمين الادوية للسجون.

4 – التشديد على تطبيق المادة /108/ من أصول المحاكمات الجزائية بما يساهم بتخفيف نسبة الموقوفين ولا سيما الفئات الهشة منهم، بالتوازي مع تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبة الذي يسمح بتخفيض مدة عقوبة السجناء ضمن ضوابط محددة.

5 – تفعيل إجراءات الاستجوابات عن بعد بواسطة تقنية video conference على أن يصار إلى تأمين التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك، وإيلاء الاهتمام اللاّزم لجهة عقد جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة للمحكمة في مبنى السجن المركزي في رومية.

6 -العمل على تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بشكل مستمر في جميع أماكن الاحتجاز تركز على سبل الوقاية من العدوى وكيفية الحفاظ على نظافة مرافق الاحتجاز.

كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.

إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تذكر انها تسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة.

وستقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد”.