لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب بالسجون ناشدت وزارة الصحة بتأمين الأسرة الكافية للسجناء المصابين

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ إلى أنه “بتاريخ اليوم 14/12/2020، عقدت لجنة الطّوارئ لرفع حالة التأهب في السّجون اللّبنانية، المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي-في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعاً دورياً لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون”.

وعقب الإجتماع، أوصت اللجنة باستكمال عمليّة نقل عدد من الموقوفين من النظارات إلى السجون، وذلك بطريقة علميّة تُراعي المعايير الطبيّة التّي تحدّ من خطر انتشار جائحة كورونا. بالإضافة إلى متابعة العمل بجميع الإجراءات المتخذة من قبل ​مجلس القضاء الأعلى​ و​وزارة العدل​ بشأن تخفيف الاكتظاظ”.

كما شددت على ضرورة “الإسراع بتأمين المعدات اللاّزمة لجهة تطوير عقد جلسات المحاكمة والاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference”، مؤكدةً ضرورة “التشدّد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة”.

وناشدت اللجنة ​وزارة الصحة​ العامّة “بغية تسهيل تأمين الأسرّة الكافية للسجناء المصابين في المستشفيات الحكوميّة والخاصّة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة. وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ”.

وفي سياق متصل، أفادت المديرية بأن “شعبة العلاقات العامّة تقوم بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد”.