الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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لجنة المال والموازنة للحكومة: كيف ستموّلون خطة الطوارئ؟

منذ 44 دقيقة
قاعة مجلس النواب

قاعة مجلس النواب

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انتهت جلسة لجنة المال المنعقدة منذ الصباح حول التعديلات الضريبية في الموازنة وسجلت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد من دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الاثرين الاقتصادي والنقدي، مطالبة الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً الى ٢٠٢٣ من فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها لبناء على الشيء مقتضاه.

وسألت لجنة المال الحكومة عن خطة الطوارىء للحرب وكيفية تمويلها، داعية مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للاطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في حال تدهور الاوضاع اكثر.

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