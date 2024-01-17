لجنة تكنولوجيا المعلومات تبحث في "خرق المطار"

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش والنواب: نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال الصلح، رامي أبو حمدان، سعيد الاسمر، رازي الحاج وفريد الخازن.

كما حضر الجلسة: المدير العام للطيران المدني رئيس مطار بيروت فادي الحسن، الخبير في التكنولوجيا شربل شبير والخبير نجيب عبد النور والمحامي أنطوان فنيانوس.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنّها “استمعت إلى شرح المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، حول ما حصل من خرق أمني على أجهزة المطار الإلكترونية منها الشاشات وأجهزة الكومبيوتر وجرارات الحقائب. وقد استدعى ذلك حضور الشركة المسؤولة لمعرفة ماذا حصل. كما وتدخل وزير الأشغال وكل الأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام وأمن دولة مباشرة بالتحقيق لمعرفة ماذا حصل”.

ودار النقاش في اللجنة حول إذا كان هناك شبهات حول أحد وحول مدة تعطل المطار بسبب الخرق.

كما دار النقاش حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لعدم تكرار ذلك مستقبلًا وأيضًا حول المراقبة الدورية للأجهزة الإلكترونية المستعملة في المطار.

ورفعت الجلسة إلى موعد يحدد لاحقًا.