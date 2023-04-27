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لجنة حقوق الإنسان تدرس اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر

منذ 7 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الأعضاء.

وصدر عن اللجنة بيان أشارت فيه إلى أنّ “لجنة حقوق الإنسان تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر المقدم من النائبين جورج عقيص وانطوان حبشي”.

وطلبت اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة ووزارة الداخلية دراسة إحصائية في هذا الخصوص، كما تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض العبارات في القوانين اللبنانية التي تحطّ من الكرامة الإنسانية.

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