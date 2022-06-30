الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة حقوق الانسان النيابية ناقشت موضوع السجون وتعجيل المحاكمات

منذ 9 دقائق
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: قاسم هاشم جورج عقيص، حسن عز الدين، حليمة القعقور، ملحم خلف سيمون ابي رميا ورامي فتح.

وقال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الجلسة: “اجتمعنا مع وزير العدل للتداول في كثير من القضايا التي لها علاقة بوزارته، وكان النقاش صريحا ومتشعبا في كل المواضيع وطلبنا تفنيذ المادة 47 من قانون العقوبات اللبنانية المتعلقة بضمانات التحقيق في الضابطات العدلية، وكنا قد وجهنا رسالة الى وزارة العدل بهذا الخصوص سابقاً”.

وأضاف: “كما ناقشنا موضوع السجون وتعجيل المحاكمات وكذلك وضع التشكيلات القضائية قيد التنفيذ وناقشنا ايضا حسن تطبيق القانون 17/65 المتعلق بمناهضة التعذيب والتقيد بخثيات هذا القانون المنبثق من الاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان المتعلقة بمناهضة التعذيب، وكان تشديد من اللجنة على ان لا تحال الشكاوى بقضايا التعذيب في التحقيقات الاولية الى الجهاز الامني نفسه المشكو منه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
    حاصباني: المطلوب ان تترافق هذه الخطة مع مراعاة هذه الثوابت
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون بحث مسألة نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم
    بوشكيان: فرض الالتزام في المصانع بتركيب محطات معالجة النفايات الصناعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها