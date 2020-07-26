لجنة طوارىء القلمون دعت المخالطين لاحدى الحالات المصابة الى تسجيل أسمائهم

كورونا
كورونا

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تذكر لجنة طوارىء القلمون المواطنين الذين خالطوا إحدى الحالات المصابة بكورونا، بضرورة التزام الحجر المنزلي الوقائي، كما طلبت البلدية من المخالطين التواصل على الرقم 76881724 لتسجيل أسمائهم لاجراء الفحوص.

ونبهت اللجنة الى أن “الفحص يجب أن يجرى ابتداء من اليوم الخامس من تاريخ الاحتكاك مع المصاب لتكون النتيجة دقيقة مع التزام الحجر فورا من اللحظة التي يعلم فيها الشخص مخالطته أحد المصابين خلال الاسبوعين الماضيين.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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