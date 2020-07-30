لجنة طوارىء القلمون: نتائج الـ PCR سلبية

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أعلنت لجنة طوارئ القلمون أنها أجرت 88 فحص pcr لحالات مخالطة في البلدة.

وقد تكفلت وزارة الصحة بإجراء 50 فحصا فيما تكفلت لجنة الطوارئ بالتعاون مع مستشفى المظلوم بإجراء 38 فحصا.

وقد صدرت نتائج الفحوص التي أجريت في مستشفى المظلوم الجديدة في طرابلس وكلها سلبية.

وذكرت اللجنة بـ “ضرورة التزام الحجر المنزلي الاحتياطي للحالات المخالطة التي جاءت نتيجتها سلبية”، شاكرة “اصحاب الايادي البيضاء الذين وقفوا مع اهالي البلدة في محنتهم، وتخص بالذكر الرئيس سعد الحريري لتقديمه حصصا غذائية وتموينية وحصصا من مواد التنظيف والمعقمات”.

وشكرت اللجنة أيضا لجمعية “عكارنا” “تقديم 1000 ربطة خبز يوميا حتى الاحد المقبل”، وشكرت لمفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس تقديم 2000 كمامة، والسيد عمر السيد لتقديمه 20 حصة غذائية للعائلات المحجورة، وفاعلي الخير من اهل القلمون لتقديمهم كمامات ومواد غذائية ودجاج، ومنزل للحجر ومبالغ مالية”.