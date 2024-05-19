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لجنة كفرحزير البيئية: اعتقال أصحاب شركات الترابة أضحى ضرورة وطنية وإنسانية

منذ 47 دقيقة
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رأت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، أن “بقاء أصحاب شركات الترابة خارج السجن وعدم إنزال أشد العقوبات بهم، من شأنه استمرار الجرائم البيئية والصحية وحرب الدمار الشامل والابادة الجماعية التي ادت الى مقتل واصابة الآلاف من اهالي الكورة والشمال بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية والوراثية الرهيبة”.

وقالت: “بشكل مستمر، نشهد إطلاق غيوم التلوث البيئي لتغتال من لم تتمكن المقالع ورماد الفحم الحجري والبترولي المتطاير من اغتياله سابقا بعد تدمير قلب سهل زيتون الكورة والقضاء على معظم الزراعات التراثية فيها، والظاهر ان ما يحدث منذ ايام في الليل خطير جدا، إذ بلغنا أن روائح بشعة وحادة جدا تنبعث من هذه المصانع بعد التاسعة ليلا”.

وشددت على أن “اعتقال أصحاب شركات الترابة أضحى ضرورة وطنية وإنسانية”.

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