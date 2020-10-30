لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية: لمنع التجوّل والتجمعات لأكثر من 6 أشخاص

عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي وصدر عنها العديد من التوصيات.

الطلب من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة تخصيص 10% من الأسرة العادية و20% من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا محد أدنى وذلك خلال مهلة لا تتخطى الأسبوع الواحد وفي حال التخلف عن ذلك يصار إلى تطبيق التدابير التالية: