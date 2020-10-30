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لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية: لمنع التجوّل والتجمعات لأكثر من 6 أشخاص

منذ ساعة واحدة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي وصدر عنها العديد من التوصيات.

الطلب من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة تخصيص 10% من الأسرة العادية و20% من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا محد أدنى وذلك خلال مهلة لا تتخطى الأسبوع الواحد وفي حال التخلف عن ذلك يصار إلى تطبيق التدابير التالية:

  • توجيه كتب إلى الجهات الضامنة لعدم إعطاء موافقة استشفاء إلى المستشفيات الخاصة التي لم تقم بتجهيز أقسام خاصة لمرضى كورونا.
  • تخصيص تصنيف المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بقرارات تجهيز أقسام خاصة لمرضى كورونا من قبل وزير الصحة.
  • الطلب من وزارة العدل إعطاء استشارة قانونية حول إمكانية وضع اليد على مستشفى خاص أو إقفاله ضمن شروط التعبئة العامة.
  • الطلب من الداخلية والبلديات منع التجول بين الساعة التاسعة مساء والخامسة فجراً على كافة الأراضي اللبنانية.
  • وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة منع الحفلات الخاصة والعامة والمناسبات الاجتماعية على أنواعها في المطاعم والصالات.
  • حث كافة المواطنين لعدم التجمع في الأماكن الخاصة وعدم إقامة التجمعات العائلية لأكثر من 6 أشخاص.
  • تفعيل خطة الإقفال HEAT MAP في المناطق لتضم بيروت وضواحيها وفقاً لمعايير إقفال الشوارع والأحياء والمجمعات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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