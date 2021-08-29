لجنة متابعة ضحايا انفجار التليل: لمعاشات تقاعدية وتعويضات للمتضررين

عقدت لجنة متابعة ضحايا انفجار التليل، اجتماعا في مبنى بلدية عين تنتا – عين اشما – فسيقين، بعد مرور ثلاثة أيام على وفاة اثنين من جرحى انفجار التليل وهما حسن المسلماني وخالد حاويك من بلدة عين تنتا، بدعوة من رئيس البلدية عبد المنعم الشيخ، وحضور رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وجوارها.

وأثنى المجتمعون في بيان، على ادعاء مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي على المتورطين بجريمة مجزرة التليل، مطالبين الجهات القضائية المختصة ب”التوسع في التحقيق والاستماع الى مزيد من إفادات الشهود”.

وأكدوا “الثوابت الوطنية من خلال دعم المؤسسات الامنية في طليعتها الجيش”، منوهين ب”مبادرة قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال زيارة الجرحى العسكريين في المستشفيات، وبمبادرة اللواء عماد عثمان لجهة تسيير دوريات من القوى الضاربة في فرع المعلومات لمواكبة صهاريج المحروقات الى محافظة عكار”.

وناشد المجتمعون الشركات المستوردة للنفط “إمداد محافطة عكار بالوقود فورا وخاصة المحطات وذلك باشراف البلديات والقوى الامنية”.

وشكروا للجمعيات الخيرية والمبادرات الفردية تجاه عوائل الشهداء والجرحى وعموم المنطقة”، داعين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجميع الكتل البرلمانية الى “دعم مشروع القانون الذي تقدم به أحد نواب المنطقة والذي يقضي باعتبار شهدائنا شهداء شرف كشهداء المؤسسات الامنية وتخصيصهم بمعاشات تقاعدية وتعويضات وكذلك الجرحى”.