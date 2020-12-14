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لجنة مستخدمي مستشفى الحريري نعت مروان الحج شحادة

منذ 33 ثانية
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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نعت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان “الشهيد الاول الزميل مروان الحج شحادة بعد صراعه الأليم مع مرض الكورونا على مدى الاسابيع الماضية” .

وقالت اللجنة في بيان النعي :” وداعا يا مروان، فستبقى راسخا في قلوبنا وسيبقى إسمك صادحا في أروقة المستشفى وعلى ألسنة محبيك، ونعدك بأننا مستمرون في حربنا على هذا المرض بما ملكت أيدينا حتى نتملك منه ونهزمه إن شاء الله”.

وتقدمت اللجنة باسم أسرة المستشفى، من أهله وذويه، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمهم الصبر والسلوان”.
في سياق متصل، نعى مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض مروان الحج شحادة.

وقال عبر “تويتر”: “فقدنا اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي زميلنا مروان الحاج شحادة، الاداري الخلوق والانسان الدمث، بعد معاناة مع كورونا. من المحزن ان نرى رفاقنا تتصيدهم العدوى، فيغيبون عنا باكرا بسبب عدم المبالاة وتساهل المجتمع في إجراءات السلامة. رحم الله مروان، والهم اهله الصبر والسلوان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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