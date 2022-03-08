الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة مستخدمي واجراء مستشفى الحريري:نمهلكم حتى نهاية الأسبوع

8 - مارس - 2022
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 3:19 مساءً
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء “مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” “انتهاء الاجتماع الذي عقد بين لجنة الموظفين والإدارة العامة للمستشفى، حيث تم طلب تقديم مساعدة مالية للعاملين فيه تعادل قيمتها 100 دولار أو ما يعادلها على سعر منصة صيرفة، تسهيلا لاستمرار الحضور اليومي للعاملين إلى مراكز عملهم وإتمام واجباتهم العادية المتمثلة بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا المرضى في ظل الظروف المتردية المعيشية والإرتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وكل المواد الإستهلاكية الأخرى”.

واضافت في بيان “بناء عليه، أمهل المجتمعون الإدارة حتى نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار الذي نتمنى أن يكون إيجابيا، كي لا نلجأ مضطرين مطلع الأسبوع إلى التصعيد الذي نراه مناسبا وحسبما تقتضي المرحلة لتحصيل جزء من حقوقنا التي تحفظ بعضا من الحياة الكريمة لنا وعائلاتنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أمن الدولة توقف شبكة لترويج المخدرات
    القبض على شبكة لترويج المخدّرات.. والتحقيقات جارية لكشف باقي المتورّطين
    وزير الاشغال علي حميه
    حمية: تفعيل مصلحة سكك الحديد هدف من أهداف الحكومة اللبنانية
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع النواب التغييريين
    ميقاتي استقبل النواب التغييريين.. والمطالبة بتعديل المرسوم 6433

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش