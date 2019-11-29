لدى تخييره بين العهد وباسيل.. هكذا أجاب عون

نقل سياسي مخضرم ورئيس سابق لحزب عريق عن رئيس الجمهورية أنه، ولدى سؤاله من قبل أحد المقرّبين عن أولويته بين إنقاذ العهد أو إنقاذ جبران باسيل،

أجاب بلا تردّد: جبران، بحسب أسرار “نداء الوطن”.