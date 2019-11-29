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لدى تخييره بين العهد وباسيل.. هكذا أجاب عون

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نقل سياسي مخضرم ورئيس سابق لحزب عريق عن رئيس الجمهورية أنه، ولدى سؤاله من قبل أحد المقرّبين عن أولويته بين إنقاذ العهد أو إنقاذ جبران باسيل،

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أجاب بلا تردّد: جبران، بحسب أسرار “نداء الوطن”.

المصدر نداء الوطن

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