أخبار لبنان لدى تخييره بين العهد وباسيل.. هكذا أجاب عون في نوفمبر 29, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك نقل سياسي مخضرم ورئيس سابق لحزب عريق عن رئيس الجمهورية أنه، ولدى سؤاله من قبل أحد المقرّبين عن أولويته بين إنقاذ العهد أو إنقاذ جبران باسيل، المزيد من الأخبار هل العام الدراسي في خطر والمعلمون نحو الاضراب؟ باسيل يشترط: “يا الخارجية للتيار او بكون وزير داخلية” “البنزين”… النصف للشركات والنصف الآخر للمحسوبيات تعليق إضراب الوقود .. والأزمة المالية تتفاقم أجاب بلا تردّد: جبران، بحسب أسرار “نداء الوطن”. المصدر نداء الوطن جبرانعونلبنان مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK