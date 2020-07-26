لدينا 7 إصابات كل ساعة.. رسم بياني يُظهر تطور أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان

نشرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية رسما بيانيا يظهر اعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد حول ​العالم​ بشكل عام وفي كل دولة على حدة بشكل خاص”.

وتظهر البيانات كيفية ارتفاع أعداد ال​اصابات​ بالفيروس مع مرور الايام الى ان بلغ عدد المصابين بحلول 26 تموز 16,072,298 مصابا”.

وفي ​لبنان​ أظهرت البيانات عن “كيفية تسجيل ارتفاعا جنونيا لأعداد المصابين بين 29 نيسان و25 تموز الى ان وصل العدد الى 3579 مصابا”. مع العلم أن لبنان سّجل اليوم 168 إصابة جديدة، بمعدّل 7 اصابات في ​الساعة​ بالإضافة الى 4 ​وفيات​.

يشار إلى أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد اعلن في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 432 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخله للمتابعة هو 72 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي نقلت من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 19 حالة.

وأشار إلى عدم تسجيل أية حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية، وبالتالي استقرار عدد المتعافين داخله منذ البداية حتى تاريخه، عند 259 حالة شفاء.

وأعلن إخراج 4 حالات إيجابية، إلى الحجر المنزلي، خلال ال24 ساعة الماضية، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا.

وفي المقابل، أعلن ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى إلى 18، بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس. كما أعلن تسجيل 3 حالات وفاة.