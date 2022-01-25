لردّ موحّد على الورقة الكويتية... باسيل: متضامنون مع أي مكوّن يشعر بالاستهداف

تمنى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زوال الظروف التي دفعت الحريري الى قراره قائلا: “معنيون بالمواجهة بالتعاضد بيننا كلبنانيين”.

وأكد باسيل في كلمة أعقبت الاجتماع الاسبوعي للتكتل ان موقف التيار ثابت بالوقوف مع اي مكون يشعر بالاستهداف “وما لم نقبل به لأنفسنا لا نقبل به لغيرنا ونحن مع ضرورة ان يكون هناك تمثيل فعلي لبعضنا البعض في اي استهداف”.

وعن المبادرة الكويتية اعتبر باسيل أن الورقة تتضمّن عناوين حسّاسة بعضها متوافق عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي وهي تتضمن المواضيع التى دعا الرىيس عون للحوار لها متمنّيا أن يدعو رئيس الجمهورية للحوار حول رد موحّد على ما طُرح في الورقة الكويتية.

على صعيد آخر ، لفت باسيل الى أن التكتّل يريد موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة والخسائر يجب ان يتحملها اصحاب السياسات الخاطئة وليس المودعين.