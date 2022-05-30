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لضبط اسعار المواد الغذائية.. جولة لحماية المستهلك وتسطير محاضر ضبط

منذ 19 دقيقة
أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر

أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية لضبط اسعار المواد الغذائية، فجال المراقبون في مختلف المناطق، لاسيما في الجنوب وبيروت وجبل لبنان.

وكانت الحصيلة محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في صيدا لاختلاف الاسعار بين الرف والصندوق.

كما تمّ تسطير ٣ محاضر ضبط بحق ٣ أصحاب سوبرماركت في بيروت وجبل لبنان لمخالفتهم نسب الأرباح القانونية.

تؤكد الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مروراً بالتلاعب بأسعار السلع إضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص.

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