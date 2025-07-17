لضبط ظاهرة الدراجات النارية المخالفة.. إليكم هذا التعميم

وجّهت محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك تعميما الى قائمقاميات حاصبيا، بنت جبيل، ومرجعيون وبلديات قضاء النبطية، يتعلق بضبط اوضاع سائقي الدراجات النارية المخالفين.

وجاء في التعميم: “لما كانت ظاهرة الدراجات النارية المخالفة للقوانين ولأنظمة السير انتشرت بشكل كبير، ولما كانت البلديات تعاني من حالات تفلت سائقي الدراجات النارية وتسببهم بإزعاج وإقلاق راحة الأهلين، يُطلب إليكم كل ضمن نطاقه: إعداد لائحة بأسماء سائقي الدراجات النارية الذين يسببون الإزعاج وإقلاق راحة وإرفاق صور عن بطاقة هويتهم وإيداعها محافظة النبطية لاجراء المقتضى بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية المختصة، إستنادا لقرار مجلس الأمن الفرعي لمحافظة النبطية رقم 1010 تاريخ 2025/6/24”.