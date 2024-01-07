الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!

منذ 13 دقيقة
قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية

قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية

A A A
طباعة المقال

لفتت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى أنّ أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله “وضع منذ بدء الحرب هدف إعماء المنظومات في المنطقة الشمالية”، قائلة إنّ “قدراته يجب أن تُقلقنا كثيرًا”.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، وفق ما نقلت “الميادين”، أنّ “الجيش الإسرائيلي لا يتطرق إلى الضرر في منظومة قاعدة ميرون الاستخبارية، لأنه لا يريد تزويد نصر الله بنتائج الهجوم”.

يأتي ذلك، بعدما أعلن “حزب الله” صباح أمس السبت، في بيان، استهداف قاعدة “ميرون” بـ62 صاروخًا، في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد في كتائب القسّام ‏صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان نشره بعد العملية:

“أولًا، تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية “متسبيه رامون” جنوبًا.‏

ثانيًا، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح يوم السبت ‌‏06-01-2024 وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح ‏العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
    لبنان في خط المواجهة.. وقلقٌ من "مخطط عدواني"!
    الحدود الجنوبية
    اتصالات لعدم توسيع رقعة الحرب.. ولبنان أمام "فرصة ذهبيّة"!
    عناصر من حزب الله
    حزب الله: نهيب بأهلنا الابتعاد عن الأماكن التي يتم استهدافها

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    وسائل إعلام إسرائيلية: بدأ الجيش يفقد قوته لأسباب مختلفة